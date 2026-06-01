كلية تكنولوجيا المعلومات في (عمان العربية) تعقد ورشة تدريبية لخريجيها بعنوان  (نحو مستقبل أكاديمي متميز: مهارات التعلم واستكمال

خبرني - انطلاقًا من رؤية جامعة عمان العربية لتعزيز التميز الأكاديمي وبناء قدرات خريجيها وتأهيلهم لمواصلة مسيرتهم العلمية والمهنية، نظّمت كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "نحو مستقبل أكاديمي متميز: مهارات التعلم واستكمال الدراسات العليا"، بمشاركة عدد من طلبة الكلية والخريجين المهتمين باستكمال دراساتهم العليا، قدمها الدكتور بلال خاطر عضو هيئة التدريس في قسم الأمن السيبراني، بحضور الدكتور كمال عليان مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية، والدكتور حازم الربايعة عضو هيئة التدريس في قسم علم الحاسوب في الكلية.

وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي المشاركين بأهمية التعلم المستمر والتخطيط الأكاديمي الفعّال، إلى جانب إبراز الفرص المتاحة لاستكمال الدراسات العليا، مما يسهم في دعم طموحاتهم العلمية، ورفع مستوى جاهزيتهم للمنافسة في البيئات الأكاديمية والمهنية المتقدمة، كما ركّزت على تنمية مهارات التعلّم الفعّال لدى الخريجين، وتطوير قدراتهم في مجالي التخطيط الأكاديمي والمهني، والتعريف بآليات ومتطلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا، بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة والتطورات المتسارعة في المجالات العلمية والتقنية، وتطرقت الورشة إلى عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: مهارات التعلم الحديثة وإدارة الوقت، واستراتيجيات النجاح في الدراسات العليا، وفرص الابتعاث والمنح الأكاديمية، إضافةً إلى تنمية المهارات البحثية وأساليب البحث العلمي المعاصر، وآليات بناء خطة أكاديمية واضحة ومنظمة، مع التأكيد على أهمية التعلم المستمر باعتباره ركيزة أساسية للنجاح والتطور في سوق العمل، وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من المشاركين، من خلال النقاشات الهادفة وطرح الاستفسارات وتبادل الخبرات، حيث أبدى الخريجون اهتماماً كبيراً بالمحاور المطروحة، ولا سيما ما يتعلق بفرص استكمال الدراسات العليا ومتطلبات الاستعداد الأكاديمي والمهني للمرحلة المقبلة.

وبهذا الصدد أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على حرص الكلية على تنظيم البرامج التدريبية والورش النوعية التي تسهم في تطوير مهارات الخريجين، وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية، بما يواكب متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أهمية التعلم المستمر واستكمال الدراسات العليا في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة والتميز.

وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل الفعّال مع خريجيها، ومتابعة مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وتقديم البرامج والأنشطة التي تسهم في دعمهم وتمكينهم وتطوير مهاراتهم بما ينسجم مع متطلبات المستقبل وسوق العمل.