*
الاثنين: 01 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة

كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة

  • 01 حزيران 2026
  • 12:40
كلية الصيدلة في عمان العربية تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة

خبرني  - في خطوة تعكس اهتمام جامعة عمان العربية بتعزيز التعلم التطبيقي وربط الجوانب النظرية بالممارسة العملية، نظّمت كلية الصيدلة في الجامعة ورشة عمل تطبيقية بعنوان "أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة" في مختبر التقنيات الحيوية والأحياء الدقيقة الصيدلانية، بمشاركة عدد من طلبة الكلية، قدّمتها الدكتورة حنان البطاينة عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة، بمشاركة الصيدلانية إباء أبو سليم في التدريب والإشراف العملي.

وركّزت الورشة على تهيئة الطلبة للتعامل مع بيئة العمل في مختبرات الأحياء الدقيقة وفق الأسس العلمية والمهنية المعتمدة، حيث تناولت مجموعة من المهارات المخبرية الأساسية، إلى جانب التعريف بإجراءات السلامة العامة ومتطلبات العمل الآمن داخل المختبرات، مما يعزز من كفاءة الطلبة وقدرتهم على التعامل مع الأدوات والمواد المخبرية بكفاءة ومسؤولية، وشهدت الورشة تطبيقات عملية مكثفة أتاحت للطلبة فرصة التعلّم بالممارسة المباشرة داخل المختبر، حيث تدربوا على عدد من التقنيات الأساسية في مجال الأحياء الدقيقة، بما في ذلك مبادئ العمل المعقم وأساليب زراعة وتنمية البكتيريا باستخدام التقنيات المخبرية الحديثة، وأسهم الجانب العملي في ترسيخ المفاهيم العلمية لدى الطلبة وتعزيز مهاراتهم التطبيقية، بما يربط بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، ويُسهم في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات العمل في المختبرات والمؤسسات الصحية المختلفة.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية الهادفة إلى تعزيز التعليم القائم على الممارسة والتجربة العملية، وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التطبيقية الحديثة، مما يسهم في إعداد كفاءات صيدلانية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والمهنية، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل بكفاءة وتميّز.

كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة
كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة
كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة
كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة
كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة
كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص الرياضيات في جامعة عمان العربية
مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص الرياضيات في جامعة عمان العربية
  • 2026-06-01 12:47
جامعة عمان العربية تشارك في حفل مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة
جامعة عمان العربية تشارك في حفل مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة
  • 2026-06-01 12:46
مسابقة (التحدي المالي) في جامعة عمان العربية لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة
مسابقة (التحدي المالي) في جامعة عمان العربية لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة
  • 2026-06-01 12:44
كلية تكنولوجيا المعلومات في (عمان العربية) تعقد ورشة تدريبية لخريجيها بعنوان  (نحو مستقبل أكاديمي متميز: مهارات التعلم واستكمال
كلية تكنولوجيا المعلومات في (عمان العربية) تعقد ورشة تدريبية لخريجيها بعنوان ...
  • 2026-06-01 12:43
كلية الأعمال في عمان العربية تنظم ورشة توعوية بعنوان ) أهمية التكنولوجيا المالية في التطورات الاقتصادية والتكنولوجية(
كلية الأعمال في عمان العربية تنظم ورشة توعوية بعنوان ) أهمية التكنولوجيا الما...
  • 2026-06-01 12:30
أسرة جامعة الزيتونة الأردنية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أسرة جامعة الزيتونة الأردنية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • 2026-05-31 16:19