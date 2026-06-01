كلية الأعمال في عمان العربية تنظم ورشة توعوية بعنوان ) أهمية التكنولوجيا المالية في التطورات الاقتصادية والتكنولوجية(

خبرني - انسجامًا مع رؤية جامعة عمان العربية الهادفة إلى تعزيز دورها المجتمعي بنشر المعرفة وبناء الوعي بالتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي، نظمت كلية الأعمال في الجامعة ومن خلال قسم التمويل زيارة ميدانية إلى مدرسة بناة العزم النموذجية في العاصمة عمّان، حيث قدمت الدكتورة نبال المعايطة عضو هيئة التدريس في كلية الاعمال محاضرة توعوية بعنوان: "التكنولوجيا المالية ودورها في التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والفرص المستقبلية".

حيث تناولت الدكتورة المعايطة خلال المحاضرة مفهوم التكنولوجيا المالية ودورها في إحداث تحول رقمي الذي يعيد تشكيل النظام المالي العالمي، وسلطت الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية في دعم الاقتصاد من خلال تعزيز الشمول المالي، وتحسين تجربة العملاء، ودعم الابتكار، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، كما استعرضت أبرز تطبيقات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، كما تناولت المحاضرة دور التكنولوجيا المالية في تمكين الاقتصاد الرقمي وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة للأفراد غير المتعاملين مع البنوك التقليدية والشركات الناشئة، إضافةً إلى عرض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، مثل الأمن السيبراني، والامتثال للأنظمة والتشريعات، وحماية البيانات والخصوصية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأنشطة المجتمعية التي تنفذها كلية الأعمال في جامعة عمان العربية، تأكيدًا على دورها في خدمة المجتمع المحلي لتعزيز وعي طلبة المدارس بالتوجهات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، وتنمية معارفهم بالمهارات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والابتكار المالي مما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل والتحولات الرقمية المتسارعة، وقد شهدت المحاضرة تفاعلًا إيجابيًا من الطالبات، اللاتي أبدين اهتمامًا بالتعرف إلى الفرص المستقبلية التي توفرها التكنولوجيا المالية ودورها المتنامي في مختلف القطاعات الاقتصادية.