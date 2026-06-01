كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية (العبقري الصغير 2026) ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول

خبرني - انسجاماً مع التزامه المتواصل بدعم المبادرات التعليمية الهادفة وتعزيز بيئات الإبداع والتميّز لدى الأجيال الناشئة، رعى كابيتال بنك المرحلة الختامية من مسابقة "العبقري الصغير 2026، والتي أُقيمت بحضور أكثر من 350 شخصاً من أهالي الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية وممثلين عن المدارس الخاصة المشاركة من مختلف أنحاء المملكة.

وجاءت رعاية البنك لهذه المسابقة الوطنية تأكيداً على اهتمامه بدعم الأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة الفكرية والإبداعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتشجيعهم على التميّز في بيئة تعليمية محفزة تقوم على المنافسة الإيجابية وتقدير الإنجاز. كما تعكس هذه المشاركة توجهات كابيتال بنك في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تضع التعليم وتمكين الشباب ضمن أولوياتها الرئيسية باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء مستقبل أكثر تطوراً واستدامة.

وأكد كابيتال بنك في بيان صحفي، أن دعمه لمسابقة "العبقري الصغير 2026" يأتي انطلاقاً من إيمانه بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة، وحرصه على مساندة الفعاليات التعليمية التي تتيح للطلبة التعبير عن قدراتهم وتطوير مهاراتهم في بيئة تشجع على الإبداع والثقة بالنفس، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة التميز وتحقيق أثر إيجابي في المجتمع.

وشهدت نسخة المسابقة لهذا العام منافسات امتدت عبر مرحلتين رئيسيتين، بدأت بجولات داخلية أُقيمت في المدارس المشاركة لاختيار الطلبة الأعلى أداءً، قبل انتقالهم إلى المرحلة النهائية التي تنافس خلالها الطلبة المتأهلون على لقب "العبقري الصغير 2026"، ضمن أجواء تفاعلية هدفت إلى تحفيز التفوق الأكاديمي وتعزيز روح التحدي الإيجابي بين المشاركين.

وتأكيداً على دعمه للمبادرات التعليمية النوعية، قدّم كابيتال بنك منحة دراسية بقيمة 3000 دينار أردني للفائز بالمركز الأول، فيما تم تكريم البنك ومنحه درعاً تقديراً لدوره في دعم وإنجاح هذا الحدث المعرفي.

وعلى هامش الفعالية، تواجد فريق كابيتال بنك عبر جناح خاص للتعريف بحساب "Bright"، المصمم لمساعدة الأهالي على التخطيط المالي لمستقبل أبنائهم وتعزيز مفهوم الادخار الذكي منذ سن مبكرة، بما ينسجم مع الرسائل التعليمية والتوعوية التي تحملها المسابقة والذي يوفر العديد من الجوائز الشهرية بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي بوليصة تعليمية تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار أردني.

عن مجموعة كابيتال بنك:

تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها الى ما يقارب 8.5 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 841.4 مليون دينار أردني.

وتضم المجموعة، كابيتال بنك والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.

وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي 61.85%، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.

وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وترجمة لخطط نموها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهو قناة مصرفية رقمية تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.

وعلى صعيد تعزيز القاعدة الرأسمالية، قام كابيتال بنك في العام 2022 بإصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. كما شهد العام ذاته دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي بحصة بلغت 23.97%، ما أسهم في دعم خطط النمو والتوسع للمجموعة. وفي إطار تعزيز مركزها المالي ودعم خططها التوسعية، قام كابيتال بنك بتوقيع اتفاقية قرض داعم لرأس المال أخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي مع مؤسسات تمويلية دولية.

ونظراً لالتزام كابيتال بنك بالتميز والتركيز على العميل والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك خلال عام 2026 عدداً من الجوائز الدولية، من أبرزها جائزة "أفضل تطبيق بنكي" وجائزة "أفضل خدمات إدارة الثروات" من مجلة International Business Magazine، وجائزة "أفضل مبادرة للتمويل الأخضر في الأردن" من Global Business & Finance، إلى جانب اختياره ضمن قائمة مجلة Global Finance لأفضل البنوك الخاصة على مستوى العالم لعام 2026.