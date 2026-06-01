الاثنين: 01 حزيران 2026
قاليباف عن تصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان: الحساب سيدفع لا محالة

  • 01 حزيران 2026
  • 12:18
خبرني - علق رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، على تصعيد الحرب الإسرائيلية على لبنان قائلا: "لكل خيار ثمن، والحساب سيدفع لا محالة".
وكتب قاليباف في منشور عبر منصة "إكس" إن "الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني الإسرائيلي في لبنان، يشكلان دليلاً قاطعاً على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في المنطقة".

وشدد قاليباف على أن "لكل خيار ثمنا، وأن الحساب سيُدفع لا محالة"، مؤكدا أن "كل شيء سيتضح في النهاية".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بيانا مشتركا أعلنا فيه إنهما أمرا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية في بيروت.

فيما كشفت مصادر لموقع "أكسيوس" بأن أحدث مساعي واشنطن لوقف إطلاق النار في لبنان فشلت.

وعلى الأثر شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة.

الكشف عن وصية تركتها رانيا العباسي بخط يدها
