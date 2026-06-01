الكويت تدين الهجمات الإيرانية المتكررة

خبرني - أدانت وزارة الخارجية الكويتية "الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن الكويت واستقرارها".
وشددت الخارجية في بيان على أن هذه الهجمات تمثل "خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلا عما تشكله هذه الهجمات من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد".

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية.

كما أكدت الوزارة احتفاظ دولة الكويت "بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها"، محملة إيران "المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية.

في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهداف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على برج اتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية.

الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيرات
