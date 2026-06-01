إيران تتهم الولايات المتحدة بمواصلة خرق وقف إطلاق النار

خبرني - اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، الولايات المتحدة بأنها تُواصِل انتهاك وقف إطلاق النار المترنح، بعد قصف أميركي لأحد الموانئ الإيرانية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تنتهك أيضا وقف إطلاق النار، بما في ذلك هذا الصباح"، بعد تنديده بخرق إسرائيل الهدنة في لبنان.

وأضاف "لن نتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي نراها ضرورية للدفاع عن الأمن القومي الإيراني".

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أعلنت الاثنين، عن تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" استهدفت مواقع للرادارات والقيادة والتحكم الخاصة بالطائرات المسيّرة في منطقة غوروك وجزيرة قشم في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.