نتنياهو وكاتس يوجهان بشن ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت

خبرني - أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الاثنين، بيانا مشتركا وجّها فيه الجيش الإسرائيلي إلى مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان.

وقال الجانبان إن هذا التوجيه جاء عقب ما وصفاه بـ "الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل حزب الله والهجمات التي استهدفت عدة مدن".

وتتواصل الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله منذ وقف إطلاق النار في منتصف نيسان.

والقتال في لبنان هو أكبر تداعيات الحرب في إيران، إذ تسبب في نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء منذ الثاني من آذار، حين بدأ حزب الله في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل دعما لحليفته إيران.

وتقول الحكومة اللبنانية إن التوغل الإسرائيلي تسبب في استشهاد أكثر من 3370 شخصا. وتقول إسرائيل إن 24 جنديا وأربعة مدنيين قتلوا خلال الفترة نفسها. ونزح أيضا عشرات الآلاف من الإسرائيليين المقيمين في الشمال جراء صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة.