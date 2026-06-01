الاثنين: 01 حزيران 2026
  • بتراجع بلغ 70 قرشاً.. غرام الذهب عيار 21 ينخفض في تسعيرة الاثنين

  • 01 حزيران 2026
  • 10:41
خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين، مقارنة مع تسعيرة الأحد، وفق الأسعار الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وتراجع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا من المواطنين، إلى 91.6 دينار، مقارنة مع 92.3 دينار الأحد، بانخفاض مقداره 70 قرشا للغرام، فيما انخفض سعر الشراء إلى 87.2 دينار مقابل 87.9 دينار.

كما انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 105.1 دنانير مقارنة مع 106 دنانير الأحد، مسجلا تراجعا مقداره 90 قرشا للغرام.

وتراجع سعر بيع غرام الذهب عيار 18 إلى 81.1 دينار مقابل 81.8 دينار في تسعيرة الأحد، بانخفاض بلغ 70 قرشا للغرام.

انخفاض أسعار الذهب تحت وطأة الدولار
