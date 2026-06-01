وزارة أردنية تربط اجازات العزاء للموظفين بدرجة القرابة

خبرني - أصدرت وزارة العدل تعميما اداريا جديدا يتعلق بتنظيم منح الاجازة العرضية للموظفين بسبب وفاة أحد الأقارب، حيث حدد التعميم مدد الاجازة المستحقة بناء على درجة قرابة المتوفى مع الموظف من الدرجة الاولى والثانية والثالثة، وذلك ضمن اطار تنظيم العمل الاداري والموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.

وبحسب ما ورد في الكتاب الرسمي، فقد تم توضيح الفئات المستحقة للاجازة العرضية ومددها، بالاستناد الى درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، بما يهدف الى توحيد الية منح الاجازات داخل الدوائر الحكومية وضبطها وفق اسس واضحة.

وبحسب الجدول الوارد في التعميم، تشمل الدرجة الاولى من القرابة كلا من: الاباء والامهات والابناء والبنات، والاخوة والاخوات، والازواج والزوجات، وازواج الابناء، وزوجات الابناء، وزوجات الاباء، واباء الزوج او الزوجة، وابناء الزوج او الزوجة وامهاتهم.

وقد تم تحديد مدة الاجازة العرضية لهذه الفئة لتكون ثلاثة ايام عند الحاجة، وذلك في حال وجود ظروف تستدعي منح الموظف اجازة لارتباطه المباشر بهذه الدرجة من القرابة.

اما الدرجة الثانية من القرابة فقد شملت الاجداد والجدات، والاخوة والاخوات من الاب او الام، وزوجات الاخوة وزوجات الاخوات، وابناء الاخوة والاخوات، حيث تم تحديد مدة الاجازة العرضية لهذه الفئة بيومين فقط.

فيما حدد التعميم الاجازة العرضية للدرجة الثالثة من القرابة بيوم واحد، وشملت الاعمام والعمات والاخوال والخالات، وابناء وبنات الاخوة والاخوات، وذلك وفق ما ورد في الجدول الرسمي المعتمد.

وياتي هذا القرار ضمن جهود تنظيم الانظمة الادارية المتعلقة بالموارد البشرية، وتوحيد المعايير بين مختلف الدوائر الحكومية بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات للموظفين.

واكد التعميم في ختامه على ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة عند منح الاجازات العرضية، واعتماد الدرجات الواضحة للقرابة عند التطبيق، بما ينسجم مع التعليمات النافذة في القطاع العام.