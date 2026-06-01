*
الاثنين: 01 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

انخفاض أسعار الذهب تحت وطأة الدولار

  • 01 حزيران 2026
  • 10:27
انخفاض أسعار الذهب تحت وطأة الدولار

خبرني - تراجعت أسعار الذهب اليوم تحت ضغط ارتفاع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون ​قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق ‌النار مع إيران.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 1.30% إلى 4533.10 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.84% إلى 4502.04 دولار للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة ​الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وجرى تداول مؤشر الدولار عند 98.9960 نقطة بزيادة نسبتها 0.05% عن سعر الإغلاق السابق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بتراجع بلغ 70 قرشاً.. غرام الذهب عيار 21 ينخفض في تسعيرة الاثنين
بتراجع بلغ 70 قرشاً.. غرام الذهب عيار 21 ينخفض في تسعيرة الاثنين
  • 2026-06-01 10:41
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%
  • 2026-06-01 08:14
حاكم البنك المركزي السوري: 63% نسبة استبدال الليرة القديمة
حاكم البنك المركزي السوري: 63% نسبة استبدال الليرة القديمة
  • 2026-06-01 00:39
الإفتاء: إعادة خاتم الذهب تكون بسعر الشراء لا بسعر السوق الحالي
الإفتاء: إعادة خاتم الذهب تكون بسعر الشراء لا بسعر السوق الحالي
  • 2026-05-31 23:46
وصول القيمة السوقية لبورصة عمّان إلى 30 مليار دينار
وصول القيمة السوقية لبورصة عمّان إلى 30 مليار دينار
  • 2026-05-31 22:28
صناعة الأردن تطلق منصة بيانات تفاعلية لدعم الاستثمار والتصدير
صناعة الأردن تطلق منصة بيانات تفاعلية لدعم الاستثمار والتصدير
  • 2026-05-31 22:15