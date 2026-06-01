قبل مواجهة مصر.. البرازيل تستعرض قوتها الهجومية وتكتسح بنما

خبرني - بعث المنتخب البرازيلي رسالة قوية إلى منافسيه قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما أمطر شباك بنما بـ6 -2 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

ولم يحتج "السيليساو" سوى لثوان معدودة لافتتاح التسجيل في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الاثنين، عبر فينيسيوس جونيور، الذي استغل خطأ في وسط الملعب وانطلق نحو المرمى قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

لكن منتخب بنما فاجأ أصحاب الأرض بإدراك التعادل في الدقيقة 14 بعد هدف عكسي سجله ماتيوس كونيا بالخطأ في مرماه.

ورغم التعادل، واصل المنتخب البرازيلي فرض سيطرته على اللقاء، لينجح كاسيميرو في إعادة التقدم قبل نهاية الشوط الأول برأسية من مسافة قريبة، مانحا فريقه أفضلية 2-1.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سلسلة واسعة من التبديلات، إلا أن ذلك لم يؤثر على إيقاع الفريق، بل زاد من قوته الهجومية.

ونجح البدلاء في مواصلة الضغط، فسجل ريان الهدف الثالث في الدقيقة 52 مستفيدا من خطأ لحارس مرمى بنما أورلاندو موسكيرا، قبل أن يضيف لوكاس باكيتا الهدف الرابع بعد سبع دقائق.

واستمر مهرجان الأهداف عندما سجل إيغور تياغو الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 62، ثم اختتم دانيلو سانتوس السداسية في الدقيقة 80 بعد هجمة منظمة.

وتمكن كارلوس هارفي من تقليص الفارق لبنما بهدف رائع من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83، دون أن يؤثر ذلك على النتيجة النهائية.

وأظهرت المباراة عمق التشكيلة البرازيلية وقدرة اللاعبين البدلاء على تقديم الإضافة، وهو ما منح الجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي مؤشرات إيجابية قبل انطلاق المونديال.

وتخوض البرازيل منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب واسكتلندا وهايتي، في رحلة البحث عن اللقب العالمي السادس في تاريخها، بينما تنتظرها مواجهة ودية مرتقبة أمام مصر في الولايات المتحدة يوم 7 يونيو الجاري ضمن التحضيرات الأخيرة للبطولة.