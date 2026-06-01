الاثنين: 01 حزيران 2026
  • 01 حزيران 2026
  • 09:34
مستشفى الزرقاء يجري أول عملية قلب مفتوح بنجاح

خبرني - شهد مستشفى الزرقاء الحكومي إنجازاً طبياً مهماً بعد استكمال تجهيز قسم جراحة القلب المفتوح، حيث أُجريت أول عملية قلب مفتوح في المستشفى بنجاح لمواطن خمسيني كان يعاني من ضعف في عضلة القلب، حيث خرج المريض من المستشفى بعد تماثله للشفاء بحمد الله.

ويأتي هذا الإنجاز الذي يعتبر الأول من نوعه في جميع القطاعات الصحية في محافظة الزرقاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي أوعز خلال زيارته للمستشفى باستحداث قسم متخصص لجراحة القلب المفتوح، بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الزرقاء وتخفيف العبء عن المرضى الذين كانوا يضطرون لمراجعة مستشفيات العاصمة لتلقي هذا النوع من العلاج.

ويُعد قسم جراحة القلب المفتوح من الأقسام الطبية الحيوية التي ستسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية في المحافظة، وتوفير خدمات علاجية تخصصية متقدمة للمواطنين داخل الزرقاء.

كما شملت أعمال التطوير في المستشفى تنفيذ عدد من أعمال الصيانة والتحديث في بعض المرافق، إضافة إلى تسليم موقع مشروع العناية الحثيثة لمتعهد العطاء، تمهيداً لاستحداث 27 سرير عناية حثيثة جديدة خلال أربعة أشهر، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بما يعزز جاهزية المستشفى ويرفع من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

