والدة النائب عبد الناصر الخصاونة في ذمة الله

خبرني - انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة ( عبيدة أحمد سعيد الحمود ) أرملة المرحوم (هاشم محمود الخصاونة) ابو جواد

والدة كل من: المهندس جواد، ابو زايد والنائب الدكتور عبد الناصر ابو هاشم، والمرحوم فؤاد، والمربيات فاطمة ونهى وكفى والمرحومة مريم والمرحومة جهاد.

هذا وسيشيع جثمانها ( بعد صلاة عصر اليوم الإثنين) من مسجد ايدون الكبير الى مقبرة البلدة، وتقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة الخصاونة/الغربي وللنساء في منزل النائب الدكتور عبد الناصر ولمدة ٣ ايام من الساعة 1 ظهراً الى 10 مساءً

وإذ تنعى العشيرة فقيدتها، تستذكر سيرتها العطرة التي امضتها في أعمال الخير والإحسان، وما كانت تتحلى به من خُلقٍ كريم وسيرةٍ طيبة بين أهلها ومحبيها.

سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمتها، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.