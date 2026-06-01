تفاصيل عزاء نجل اللواء فايز الدويري

خبرني - نعى المحلل الاردني اللواء المتقاعد فايز الدويري، نجله جمال الذي توفي جراء نوبة قلبية مفاجئة.

وقال في منشور محزن :

بسم الله الرحمن الرحيم

“كل نفس ذائقة الموت”

ينعي اللواء الدكتور فايز محمد الدويري إبنه و وحيده المهندس جمال فايز الدويري الذي توفاه الله ظهر هذا اليوم بجلطة قلبية ، سيكون الدفن اليوم عند صلاة العصر في مسجد التقوى في بلدة كتم، والعزاء في ديوان آل حمد الدويري لمدة ثلاثة أيام من الثالثة عصراً ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله ، تغمدك بواسع رحمته يا وحيدي، لقد كسرت ظهري وأوجعت قلبي.