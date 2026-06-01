إيران : استهدفنا قاعدة جوية استخدمتها واشنطن في هجوم

خبرني - قال الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، إن القوات الجوية استهدفت قاعدة جوية استخدمت في ما وصفه بأنه هجوم أميركي على برج اتصالات في جزيرة سيريك، لكنه لم يحدد موقع القاعدة.

وكانت الولايات المتحدة ذكرت صباح الاثنين، أنها نفّذت "ضربات دفاعية" على مواقع رادار ومواقع تحكم للطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع، وذلك ردا على ما وصفته بأنه "أعمال عدائية" من جانب طهران.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على إكس، أن إيران أسقطت طائرة مسيرة أميركية من طراز إم.كيو-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية، موضحة أن الطائرات المقاتلة الأميركية ردّت بتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، ومحطة تحكم أرضية، ومسيّرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه، فيما لم يصب أي من أفراد الجيش الأميركي بأذى.

وتبادل الجانبان الضربات الأسبوع الماضي أيضا، إذ استهدفت إيران قاعدة جوية أميركية بعد أن نفذ الجيش الأميركي، وفقا لمسؤول في واشنطن، ضربات استهدفت عملية لطائرات مسيرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز.