الرئيس اللبناني يندّد بـ(عدوان إسرائيلي شرس) على بلاده

خبرني - اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون الاثنين أن بلده يواجه "عدوانا إسرائيليا شرسا"، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان وعزمه توسيع الهجوم ضدّ حزب الله.

وقال عون في بيان الاثنين إن لبنان "يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا ومدانا " متعهدا "العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم".

قال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس، الاثنين، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف المسؤول الأميركي أن المبادرة الجديدة طُرحت في إطار المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، موضحا أن واشنطن اقترحت، كخطوة أولى، أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت.

وبحسب المسؤول الأميركي، فإن هذا المقترح من شأنه أن "يوفر مساحة لخفض التصعيد تدريجيا والتوصل إلى وقف فعّال للأعمال العدائية".

ودخل وقف لإطلاق النار كان يفترض أن يضع حدا للقتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران حيز التنفيذ رسميا في 17 نيسان، لكنه لم يُحترم فعليا.

وبلغت حصيلة الشهداء في لبنان 3412 منذ بداية الحرب في 2 آذار، فيما نزح أكثر من مليون من مناطقهم بحسب سلطات بيروت. أما عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي فبلغ 25.