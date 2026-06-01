ترمب: إيران تريد إبرام اتفاق سيكون جيدا للولايات المتحدة وحلفائها

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يعتقد أن إيران "تريد بالفعل إبرام اتفاق"، مؤكدا أن أي اتفاق محتمل سيكون "جيدا للولايات المتحدة ولحلفائها".

وأضاف ترمب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، صباح الاثنين، أن الانتقادات السياسية المتواصلة بشأن طريقة تعامله مع المفاوضات تجعل مهمته التفاوضية أكثر صعوبة، منتقدا ما وصفهم بـ"الديمقراطيين" وبعض الجمهوريين الذين يبدون، بحسب تعبيره، غير وطنيين.

وأشار إلى أن منتقديه يطالبونه تارة بالإسراع في التحرك وتارة بالتباطؤ، أو بالذهاب إلى الحرب أو تجنبها، معتبرا أن هذه المواقف المتضاربة تعرقل جهوده.

وبين ترمب "اجلسوا واسترخوا، فكل شيء سينتهي بشكل جيد في النهاية، كما يحدث دائما".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، عن تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" استهدفت مواقع للرادارات والقيادة والتحكم الخاصة بالطائرات المسيّرة في منطقة غوروك وجزيرة قشم في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت القيادة الأميركية في بيان عبر منصة (إكس)، إن الضربات "المدروسة والمتعمدة" نُفذت يومي السبت والأحد ردا على ما وصفته بإجراءات إيرانية عدائية شملت إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وأضافت أن الطائرات المقاتلة الأميركية ردت بسرعة عبر تدمير دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية وطائرتين مسيّرتين هجوميتين أحاديتَي الاتجاه قالت إنهما كانتا تشكلان تهديدا واضحا للسفن العابرة في المياه الإقليمية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، إن القوات الجوية استهدفت قاعدة جوية استخدمت في ما وصفه بأنه هجوم أميركي على برج اتصالات في جزيرة سيريك، لكنه لم يحدد موقع القاعدة.