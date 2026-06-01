أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%

خبرني - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة الاثنين، بعد أن أمرت السلطات الإسرائيلية قواتها بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة أمام جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن منذ أكثر من ستة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.17 دولار أو 2.48% لتصل إلى 89.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:12 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو 2.12% لتصل إلى 93.05 دولار للبرميل.

وأدى تصاعد القتال، الذي جاء مباشرة بعد استضافة الولايات المتحدة لمحادثات إسرائيلية-لبنانية في واشنطن يوم الجمعة، إلى تراجع التوقعات بأن تعلن الولايات المتحدة وإيران قريبا عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما، وهو ما دفع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض 1.8% و1.7% على الترتيب عند التسوية يوم الجمعة.

ويمثل الصراع بين إسرائيل ولبنان أكبر تداعيات حرب إيران. وبدأ الصراع في الثاني من آذار عندما بدأ حزب الله بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة عبر الحدود إلى إسرائيل لدعم حليفته إيران.

وتوصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار في منتصف نيسان لكنهما واصلا تبادل إطلاق النار.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي أُعلن في أوائل نيسان، مما يمنح المفاوضين مزيدا من الوقت للسعي إلى إنهاء الصراع بشكل دائم وإيجاد حل للنزاع الأساسي الذي يدور حول برنامج إيران النووي.

وستكون إسرائيل عنصرا أساسيا في أي اتفاق من هذا القبيل، كما أكدت إيران مرارا على ضرورة إشراك حزب الله.

وذكر توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة أنه مع ذلك تتزايد المخاوف بشأن الألغام في مضيق هرمز، ممر الشحن بالغ الأهمية لإمدادات النفط والغاز. وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء عملية إعادة فتح المضيق، مما يعني أن الإغاثة ستأتي ببطء أكبر لسوق النفط حتى بعد إعادة فتحه.

وقال سيكامور "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإنه لن يؤدي إلى تدفق الإمدادات".

وقال مراسل لأكسيوس يوم الجمعة إن إيران ألقت المزيد من الألغام في مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعد وقت قصير من تعليقات لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال فيها إن محاولات زرع المزيد من الألغام ستكون انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وكان يمر عبر مضيق هرمز حوالي خمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وأغلقت طهران المضيق فعليا منذ بدء الصراع بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في نهاية شباط.

وطغت المخاوف بشأن الإمدادات على البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين مطلع الأسبوع، والتي أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية. وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم متأثرا بانكماش الصادرات وضغوط التكاليف.