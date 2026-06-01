الأردن.. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق الاثنين

خبرني - تكون درجات الحرارة نهار الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ووفق إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس ليلا باردا نسبيا في المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويستمر الطقس الثلاثاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خاصة في مناطق البادية. ويكون الطقس ليلا باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا. أما ليلا، فيسود طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتسجل درجات الحرارة الخميس ارتفاعا طفيفا آخر، مع استمرار الأجواء الصيفية المعتدلة في أغلب المناطق، والحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ويكون الطقس ليلا لطيف الحرارة في معظم المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.