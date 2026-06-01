فاجعة تهز قرية مصرية .. موكب زفاف يتحول الى مأتم

خبرني - شهدت قرية مصرية بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد فاجعة إنسانية مؤلمة بعدما تحول موكب زفاف إلى مأتم، إثر مصرع 4 أشخاص.

وبينما كان المشاركون في موكب الزفاف يحتفلون بالمناسبة السعيدة، وقع حادث تصادم مروع بين عدد من الدراجات النارية أثناء مشاركتها في "الزفة"، ما أسفر عن مصرع 4 شباب وإصابة آخرين بجروح متفرقة.

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطارا بوقوع حادث تصادم جماعي لعدد من الدراجات النارية أثناء احتفال الأهالي بحفل زفاف في قرية "قاو عيسى" بدائرة مركز طما، ما تسبب في سقوط ضحايا.

ودفع مرفق الإسعاف بسياراته لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى طما المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة مصرع 4 شباب متأثرين بإصاباتهم البالغة، وإصابة آخرين بكسور وجروح متفرقة نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء الاحتفال.