تغييرات جذرية .. فيفا يقر تطبيق 6 قواعد تحكيمية جديدة في كأس العالم 2026

خبرني - أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطبيق تعديلات تحكيمية جديدة في قوانين اللعبة خلال كأس العالم التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوضح "الفيفا" أنه من بين النقاط التي سيركز عليها الحكام، هي الالتزام بطرد أي لاعب يقوم بتغطية فمه أثناء التحدث مع منافسه في حال حدوث مشادة بينهما على أرض الملعب.

وجاءت باقي القواعد التي أقر "الفيفا" بتطبيقها في كأس العالم المقبلة كالتالي:

- في حال مغادرة لاعب أرض الملعب بسبب غضبه من قرار الحكم، يمكن للحكم إشهار البطاقة الحمراء له.

- من أجل تسريع اللعب يمكن للحكام تطبيق العد التنازلي لمدة خمس ثوان على ضربات المرمى ورميات التماس، وفي حال عدم تنفيذ ضربة المرمى قبل نهاية هذا العد سيتم احتساب ضربة ركنية للفريق المنافس، وفي حال عدم تنفيذ رمية التماس في المدة ذاتها، فإنه يتم منحها للفريق المنافس، وهذا ما يتماشى مع قاعدة الثواني الثماني لحراس المرمى والتي تتيح لهم فرصة لعب الكرة بعد التصدي لها.

- يجب على اللاعبين الذين تم استبدالهم مغادرة أرض الملعب خلال عشر ثوان، باستثناء الحالات التي يكون فيها اللاعب مصابا أو المشاكل الأمنية.

- يجري توضيح بروتوكول تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في بعض الجوانب، حيث يمكن استخدامها للتحقق من حالات البطاقات الحمراء بعد حصول اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية بشكل خاطئ، أو في حالة حدوث خطأ في تحديد هوية اللاعب، كما يمكن لها مراجعة الضربات الركنية التي يتم منحها بشكل خاطئ.

- كما أعلن "الفيفا" أنه سيتم طرد اللاعبين الذين يغطون أفواهم بأيديهم أو أذرعهم أو قمصانهم وذلك في حال رأى الحكام أن الحديث غير ودي، لكن يتم السماح بذلك إذا لم يكن الأمر عدائيا.

- سيخضع للفحص عبر تقنية حكم الفيديو المساعد أي خطأ يرتكبه الفريق المهاجم مباشرة قبل تنفيذ ضربة ركنية أو ركلة حرة، إذا ترتب على هذه الضربة تسجيل هدف، أو احتساب ركلة جزاء، أو توقيع عقوبة تأديبية.