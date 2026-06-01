السودان.. حميدتي يشكل مجلسا للأمن والدفاع تمهيدا لتأسيس جيش جديد

أعلن قائد "قوات الدعم السريع" في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يوم الأحد، عن تشكيل مجلس للأمن والدفاع في حكومة "تحالف تأسيس" تمهيدا لتكوين جيش جديد.

وتسيطر الدعم السريع وحلفاؤها على معظم أنحاء دارفور وولاية غرب كردفان، إضافة إلى مناطق من جنوب وشمال كردفان وأجزاء من النيل الأزرق.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة "تأسيس"، في بيان، إن "حميدتي" قرر تشكيل مجلس الأمن والدفاع إلى حين صدور قانون يحدد تكوين المجلس واختصاصاته.

وأوضح أن مهام المجلس تتمثل في إعداد الخطط والسياسات الاستراتيجية للأمن والدفاع الوطني، وإجازة خطة لتأسيس جيش وطني جديد بعقيدة قتالية حديثة، تكون نواته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال والحركات الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي.

وأشار إلى أن اختصاصات المجلس تتضمن إعداد خطة لسياسات تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى إجازة الخطة العامة لتأسيس قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات.

وأورد القرار إن مجلس الأمن والدفاع يرأسه حميدتي وينوب عنه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد العزيز الحلو، فيما تضم عضويته رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية والعدل.

وبين أن عضوية المجلس تشمل مديري الشرطة والأمن والمخابرات، ورئيسي الاستخبارات والمخابرات العسكرية.

ونص القرار على إمكانية حل المجلس بقرار من المجلس الرئاسي في حال تعذر التوفيق بين اختصاصاته وأحكام القانون المزمع صدوره لتنظيم عمله مستقبلاً.

جدير بالذكر أن "تحالف تأسيس" تأسس في العاصمة الكينية نيروبي في 22 فبراير 2025، ويضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال، إضافة إلى فصائل مسلحة يقودها سليمان صندل والطاهر حجر والهادي إدريس علاوة على جناح من حزب الأمة.

وبدأ "تحالف تأسيس" اعتبارا من يوليو 2025 في تشكيل مؤسسات حكومية، بدءا من المجلس الرئاسي الذي يرأسه حميدتي ومجلس الوزراء، مرورا بمؤسسات أخرى منها مجلس العملة.