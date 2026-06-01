عباس النوري يكشف عن تفاصيل دعوى نسب رفعتها ضده فتاة .. وموقف زوجته منها

خبرني - كشف الممثل السوري عباس النوري تفاصيل أحد أغرب المواقف التي واجهته في حياته الشخصية، عندما تلقى اتصالا من محام أبلغه بوجود دعوى نسب رفعتها فتاة تزعم أنها ابنته.

واستعاد الممثل السوري تفاصيل الواقعة خلال ظهوره في بودكاست "مساحة خاصة" على قناة "الجديد" اللبنانية، حيث روى النوري أنه كان جالسا مع زوجته عندما تلقى اتصالا هاتفيا من محام طلب الحديث معه على انفراد بشأن قضية شخصية.

وأكد أن المحامي قال له إن الأمر لا يمكن مناقشته عبر الهاتف، موضحا أن إصراره على معرفة الموضوع دفع المحامي إلى إخباره بوجود فتاة رفعت دعوى نسب تزعم فيها أنها ابنته.

وقال النوري إن الخبر أثار استغرابه، مشيرا إلى أنه أنهى المكالمة على أن يتواصل مع المحامي لاحقا، قبل أن تسأله زوجته عن حقيقة ما جرى.

وأضاف أن رد فعل زوجته كان مفاجئا بالنسبة له، إذ قالت له إن الأفضل عدم الذهاب إلى المحكمة أو الدخول في مشكلات قد تثير الأحاديث، واقترحت أن يستقبل الفتاة ويربيها داخل المنزل إذا كانت بالفعل ابنته.

وذكر النوري أنه أوضح لزوجته أن القضية لا تستند إلى أي حقائق وأنها مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه لا يمانع الاعتراف بأي ابنة غير شرعية لو كان الأمر حقيقيا بالفعل، لكنه كان واثقا تماما بكذب الادعاءات.