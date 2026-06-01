الأمير الوليد بن طلال يربح مليار دولار خلال 24 ساعة

خبرني - سجلت ثروة الأمير السعودي الوليد بن طلال ارتفاعاً لافتاً خلال يوم واحد فقط، بقيمة تقارب 949 مليون دولار، لتصل إلى نحو 23.6 مليار دولار، وفق بيانات فوربس اللحظية للمليارديرات.

ويعكس هذا النمو القوي صعوداً بنسبة 4.18% مقارنة بإغلاق اليوم السابق، ما دفع الأمير السعودي إلى المرتبة 113 عالمياً ضمن قائمة أثرياء العالم، في ظل موجة صعود واسعة تشهدها الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بالزخم الكبير في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي واصلت تسجيل مكاسب قوية خلال العام الجاري، ما انعكس بشكل مباشر على المحافظ الاستثمارية لكبار المستثمرين حول العالم.

ويُعد الوليد بن طلال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، التي تمتلك استثمارات متنوعة تشمل العقارات والفنادق والإعلام والتكنولوجيا، مع توسع ملحوظ في السنوات الأخيرة داخل قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت الشركة في فبراير 2026 أن إجمالي استثماراتها واستثمارات الأمير الشخصية في قطاع التكنولوجيا بلغ نحو 9.2 مليار دولار، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجياً نحو القطاعات المستقبلية.

وتستفيد محفظة الأمير الاستثمارية من تنوع واسع يشمل الإعلام عبر مجموعة روتانا، وحصة في منصة سناب، إضافة إلى استثمارات عقارية داخل المملكة وخارجها، ما عزز من قدرتها (المحفظة الاستثمارية) على مواجهة تقلبات الأسواق.

وفي قطاع الطيران، حققت المملكة القابضة مكاسب إضافية بعد الطرح العام الأولي لشركة طيران ناس، حيث احتفظت بحصة تبلغ 27.4% وحققت أرباحاً تجاوزت 59 مليون دولار من الصفقة.

وتأتي هذه القفزة في وقت تشهد فيه الثروات العالمية مستويات تاريخية، مدفوعة بالانتعاش القوي في أسواق الأسهم والطفرة المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من مكانة الوليد بن طلال كأحد أبرز المستثمرين العرب حضوراً في الاقتصاد العالمي.