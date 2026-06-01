منتخب البرازيل يعلن أرقام قمصان لاعبيه في كأس العالم بفيديو ساحر

خبرني - أعلن المنتخب البرازيلي أرقام قمصان لاعبيه المشاركين في كأس العالم 2026 عبر فيديو ترويجي مبتكر نشره على منصاته الرسمية، حظي بتفاعل واسع بين الجماهير.

أظهر المقطع طفلا يقود دراجة هوائية ويتجول في الشوارع، بينما تظهر أرقام لاعبي "السيليساو" على الجدران والأرضيات من حوله، قبل أن ينتهي المشهد بجلوسه على كرسي ملكي مرتديا قميص المنتخب البرازيلي وتاجا فوق رأسه، في لقطة رمزية احتفت بتاريخ المنتخب ومكانته العالمية.