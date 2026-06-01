تعذيب لمجرد التسلية.. قضيحة كبرى تهز قطاع السجون في ألمانيا

"أكبر فضيحة سجون في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية".. هذا باختصار ما وصفت به وزيرة العدل السابقة زابينه لويتهويسر-شنارنبرغر، نتائج تحقيق استقصائي اشتركت في إجرائه مؤسسات إعلامية وكشف عن عمليات تعذيب وإذلال لنزلاء في سجن بجنوب غرب ألمانيا.

التحقيق كشف عن انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، وأماط اللثام عن عمليات تعذيب وإذلال "ممنهج" وبعضه "متعمد" وأحيانا بغرض التسلية فقط وذلك بحق سجناء في سجن أوغسبورغ غابلينغن بولاية بافاريا.

جدير بالذكر أن الموضوع ليس جديدا، حيث تحدثت عنه وسائل إعلام ألمانية منذ أواخر عام 2024، وقدمت النيابة العامة بشأنه بلاغات رسمية، لكنّ التحقيق الاستقصائي الأخير يوضح أن هذه الانتهاكات قد تكون أخطر مما كان يُعتقد سابقا.

شارك في التحقيق الاستقصائي كل من هيئة الإذاعة البافارية وبرنامج كونتراسته الذي تنتجه إذاعة وتلفزيون برلين براندنبورغ وتبثه شبكة إيه آر دي .

واهتمت وسائل إعلام ألمانية بينها موقع "تاغسشاو" (Tagesschau) الإخباري بإبراز تقارير حول القضية، تضمنت نماذج مما تم الكشف عنه في التحقيق الاستقصائي ومنها رسائل ومحادثات منسوبة إلى ضباط وموظفين يعملون بالسجن.

من هذه النماذج رسالة دردشة وجهها سجان يتفاخر فيها بأنه وجه لكمات إلى وجوه سجناء كما حاول خنقهم، وأنهم كانوا يتألمون.

رسالة أخرى كشف عنها التحقيق كانت موجهة إلى نائبة سابقة لمدير السجن وورد فيها: "اضغطوا دائما على حناجرهم".

كما كشف التحقيق الذي شاركت فيه هيئة الإذاعة البافارية "بي آر" (BR) وشركة كونتراست عن رسائل عديدة بين السجانين حيث تحدث أحدهم عن "يوم رائع" قضى فيه الضباط "وقتا ممتعا للغاية" ، بينما كتب أحد الحراس أنه "دمر سجينا" في غابلينغن.