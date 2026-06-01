سلطة العقبة : إطلاق برنامج يتضمن حفلات فنية كبرى قريبا

خبرني - اختتمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مساء السبت، فعاليات عيد الأضحى المبارك ضمن مهرجان أمواج العقبة 2026، الذي أُقيم في ساحة الثورة العربية الكبرى؛ وسط أجواء احتفالية مميزة وتفاعل كبير من أهالي العقبة وزوارها .

وشكّلت احتفالات عيد الأضحى الانطلاقة الأولى لمهرجان أمواج العقبة 2026 بحلته الجديدة، والذي نُظم خلال الفترة من 28 إلى 30 أيار، بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ضمن جهودها المستمرة لإثراء المشهد السياحي والترفيهي في المدينة.

وتضمن المهرجان برنامجاً متنوعاً من الفعاليات العائلية والترفيهية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية، وشملت أنشطة للأطفال، والرسم على الوجوه، وتشكيل البالونات، والألعاب والمسابقات التفاعلية، إلى جانب توزيع الجوائز والعروض الفنية والتراثية والفقرات الغنائية، مما أسهم في خلق أجواء من الفرح والبهجة خلال أيام العيد.

وشهدت الفعاليات تفاعلاً لافتاً من الجمهور، خاصة مع الفقرات المخصصة للأطفال والعروض الفنية والشعبية، الأمر الذي عكس نجاح المهرجان في توفير مساحة ترفيهية مفتوحة تجمع بين الترفيه والأنشطة المجتمعية، وتلبي تطلعات أهالي العقبة وزوارها.

وأكدت مديرة السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، سلام المالكي ، أن مهرجان أمواج العقبة سيواصل تقديم فعالياته على مدار العام ضمن برنامج متكامل ومتدرج من الأنشطة النوعية، مشيرة إلى قرب إطلاق برنامج «أمواج بلس» الذي سيتضمن حفلات فنية كبرى يحييها نخبة من نجوم الغناء العربي.

وأوضحت المالكي أن هذه الفعاليات التي تنظمها السلطة تأتي في إطار رؤيتها الرامية إلى تطوير المنتج السياحي في العقبة، وتنويع التجارب المقدمة للزوار، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية وترفيهية نابضة بالحياة على مدار العام .