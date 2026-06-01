الاثنين: 01 حزيران 2026
في مواجهة بيريز.. ريكيلمي يعد جماهير ريال مدريد بصفقة من العيار الثقيل

  • 01 حزيران 2026
  • 00:49
خبرني  - كشف إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد، عن أول الأسماء التي يسعى للتعاقد معها إذا فاز بالانتخابات المقررة 7 يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً أن لاعب وسط منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي رودري سيكون ضمن مشروعه الرياضي.

وقال ريكيلمي، خلال مشافي برنامج "تييمبو دي خويغو" (Tiempo de Juego) عبر إذاعة "كوبي" (COPE) الإسبانية، إن "لاعباً بحجم رودري سيلعب في ريال مدريد إذا أصبحت رئيساً للنادي"، مشيراً إلى أن التعاقد معه يأتي ضمن خطة لإعادة تعزيز حضور لاعبي الفريق في صفوف المنتخب الإسباني.

وأضاف أن صفقة رودري منفصلة عن "نجم عالمي" آخر يعتزم الكشف عن هويته الأربعاء المقبل، موضحاً أن اللاعب المرتقب أجنبي الجنسية.

وأكد رجل الأعمال الإسباني أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى "إعادة جزء من هوية ريال مدريد" عبر تطوير العمل المؤسسي والارتقاء بالإدارة الرياضية داخل النادي.

وفي سياق متصل، أشاد ريكيلمي بالنجم السابق فرناندو هييرو، واصفاً إياه بـ"الأسطورة"، كما أعرب عن استغرابه من رفض الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز الدخول في مناظرة انتخابية معه، معتبراً أن النقاش بين المرشحين من شأنه إثراء العملية الانتخابية.

وعلّق المرشح الرئاسي أيضاً على دعم كل من لوكا مودريتش ولاعب كرة السلة لوكا دونتشيتش لفلورنتينو بيريز، قائلاً إن من الطبيعي أن يسعى أي مرشح للحصول على دعم شخصيات بارزة خلال حملته الانتخابية.

الأسطورة شيرر: رحيل صلاح يمنح لاعبي ليفربول"صفاءً ذهنياً"
سلامي: الهدف من المباريات الودية الوقوف على نقاط القوة والضعف
قبل كأس العالم 2026.. دعوة يامال تعيده للمونديال
مزودة بصواعق قلبية.. طائرات درون لحماية جماهير كأس العالم 2026
الحنيطي: لا قرارات رسمية بشأن رئاسة الهيئة الإدارية المؤقتة للفيصلي
القريني ينتقد أداء النشامى أمام سويسرا: ما بينفعنا إلا الهجوم والدفاع كان متر...
