في مواجهة بيريز.. ريكيلمي يعد جماهير ريال مدريد بصفقة من العيار الثقيل

خبرني - كشف إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد، عن أول الأسماء التي يسعى للتعاقد معها إذا فاز بالانتخابات المقررة 7 يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً أن لاعب وسط منتخب إسبانيا ونادي مانشستر سيتي رودري سيكون ضمن مشروعه الرياضي.

وقال ريكيلمي، خلال مشافي برنامج "تييمبو دي خويغو" (Tiempo de Juego) عبر إذاعة "كوبي" (COPE) الإسبانية، إن "لاعباً بحجم رودري سيلعب في ريال مدريد إذا أصبحت رئيساً للنادي"، مشيراً إلى أن التعاقد معه يأتي ضمن خطة لإعادة تعزيز حضور لاعبي الفريق في صفوف المنتخب الإسباني.