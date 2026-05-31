موسكو تعلن مقتل طفل بهجوم لكييف في جنوب أوكرانيا

خبرني - أعلنت السلطات المعيّنة من موسكو في جنوب أوكرانيا الخاضع لسيطرة الكرملين، أن طائرات مسيرة أطلقتها كييف قتلت طفلا الأحد.

وأفادت السلطات التابعة للكرملين في منطقة خيرسون المحتلة بمقتل طفل وُلد عام 2020 عندما أصابت طائرة مسيرة أوكرانية مبنى سكنيا في مدينة جينيتشيسك المطلة على البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم.

وقال الحاكم المعيّن من السلطات الروسية فلاديمير سالدو، إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح أيضا في الهجوم، مضيفا أنه استهدف "مبنى سكنيا متعدد الطبقات".

وسيطرت القوات الروسية على جينيتشيسك في اليوم الأول من الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وبعدما استعادت أوكرانيا مدينة خيرسون في هجوم مضاد في خريف ذلك العام، نقلت سلطات الاحتلال الروسية مركزها الإداري إلى جينيتشيسك.

وفي المقابل، أعلنت كييف أن هجمات روسية أسفرت عن مقتل امرأة في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وقال حاكم المنطقة أولكسندر غانزا، إن امرأة تبلغ 50 عاما قُتلت في مقاطعة نيكوبول في هجوم أسفر أيضا عن جرح أربعة أشخاص، اثنان منهم بحالة حرجة.

وتشن روسيا هجمات يومية على أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ منذ العام 2022، واحتلت مساحات شاسعة في جنوب البلاد وشرقها.