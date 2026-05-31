ماكرون: لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان

خبرني - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنّ "لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان" مشددا في منشور على منصة إكس، على أنّ "من الضروري أن يتوقف القتال... إلى الأبد".

وبعد مكالمات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الإماراتي محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال ماكرون، إن "من الضروري التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر الاثنين بناء على طلب فرنسا؛ لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد.

وأكد ماكرون أن "فرنسا ستواصل دعم جهود السلطات اللبنانية لإعادة بسط سيادة الدولة والحفاظ على سلامة أراضي البلاد".

وفي ما يتعلق بحرب إيران، شدد ماكرون على أن "الأولوية" ينبغي أن "تُعطى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار" بين واشنطن وطهران "وإعادة فتح مضيق هرمز فورا، من دون أي شروط، ووفقا للقانون الدولي".

وأضاف "يجب بعد ذلك مواصلة المناقشات للتوصل إلى اتفاق شامل وقوي في شأن المسائل الأخرى، وفي مقدّمها ما يتعلّق بالبرنامج النووي والباليستي، والاستقرار الإقليمي".

وأكّد "استعداد فرنسا للاضطلاع بدورها الكامل" في هذا الصدد، وخصوصا "من خلال المساعدة في معاودة حركة الملاحة البحرية بواسطة البعثة المتعددة الجنسية المستقلة التي أُنشئت بالتعاون مع المملكة المتحدة".