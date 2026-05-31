خبرني - يعتقد آلان شيرر أسطورة نيوكاسل والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن رحيل محمد صلاح سيمنح الثنائي فلوريان فيرتز وألكسندر إيساك "صفاء ذهني" ليقودا مشروع الفريق في الموسم المقبل بعد مغادرة عدد من النجوم وقبل ذلك إقالة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وأقال ليفربول مدربه الهولندي آرني سلوت من منصبه يوم السبت في قرار مفاجئ، بينما غادر صلاح وأندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي ملعب "آنفيلد".

وقال شيرر، كبير هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ لمنصة "بيتفير" يوم الأحد: أتوقع تحسن مستوى جيرمي فريمبونغ وفلوريان فيرتز وألكسندر إيساك بعد رحيل صلاح، أعتقد أن مغادرته تمنحهم الآن "صفاء ذهني".

وتابع: "يحتاج ليفربول إلى مجموعة من اللاعبين في خط هجومه، فمع رحيل صلاح، يبقى السؤال: من يملكون؟ لديهم إيساك، فيرتز، هوغو إكيتيكي لكنه سيغيب لبعض الوقت، وكذلك كودي غاكبو وريو نغوموها، لكن الفريق بحاجة إلى لاعب يسجل 15 هدفاً على الأقل.