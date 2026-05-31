الأمن العام: خدمات متكاملة للحجاج العائدين وتسهيل إجراءاتهم عبر المراكز الحدودية

خبرني - واصلت مديرية الأمن العام، عبر مختلف تشكيلاتها ووحداتها العاملة في المراكز الحدودية، تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمجتمعية لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن من الديار المقدسة، من الأردنيين والأشقاء العرب.

ومنذ لحظة وصولهم إلى المراكز الحدودية، باشرت كوادر مديرية الأمن العام استقبال الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم، بالتزامن مع استمرار وصول أفواج الحجاج تباعاً، ضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل عبورهم وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

وعملت مديرية الأمن العام، من خلال إدارة الإقامة والحدود وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، على تبسيط الإجراءات أمام الحجاج، وتوفير أعلى درجات التكامل بين الجهات العاملة في المراكز الحدودية، بما يختصر الوقت والجهد عليهم ويضمن انسيابية الحركة أثناء العودة.

كما واصلت الدوريات الخارجية مرافقة قوافل الحجاج من الأشقاء العرب على الطرق الخارجية وتأمين مسيرها منذ دخولها الأراضي الأردنية وحتى وصولها إلى المعابر الحدودية باتجاه وجهاتهم، إلى جانب تأمين نقاط الاستراحة وتقديم خدمات الدعم والمساندة على امتداد الطرق ضمن منظومة عمل أمنية متكاملة.

وفي السياق ذاته، اتخذت إدارة أمن الجسور جملة من الإجراءات التنظيمية مع بدء توافد الحجاج الفلسطينيين العائدين إلى الأراضي الفلسطينية ، حيث جرى تنفيذ الخطط اللازمة لتسهيل عبورهم وتوفير مختلف سبل الراحة لهم، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنجاز الإجراءات.

كما واصلت كوادر الدفاع المدني تقديم خدماتها الإسعافية عند الضرورة، والتواجد ميدانياً للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية فورية، لا سيما بين كبار السن والمرضى.

وكانت مديرية الأمن العام قد أنهت الترتيبات اللازمة لاستقبال الحجاج، ورفعت جاهزية المراكز الحدودية وأعداد القوى البشرية العاملة فيها بمختلف تشكيلاتها، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وحرصاً على توفير أفضل مستويات الرعاية منذ لحظة وصولهم إلى أرض الوطن.