سلامي: الهدف من المباريات الودية الوقوف على نقاط القوة والضعف

سلامي الهدف من المباريات الودية الوقوف على نقاط القوة والضعف

خبرني - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المنتخب جمال سلامي، أن الهدف الأساسي من المباريات الودية يتمثل في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الفنية.

وجاء حديث سلامي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، في سويسرا، عقب المباراة التي جمعت المنتخب الوطني أمام نظيره السويسري وانتهت بخسارة المنتخب الوطني بنتيجة 1-4.

وقال السلامي إن الهدف من المباريات الودية الوقوف على نقاط القوة والضعف، والاستفادة من الأخطاء لتصحيحها وتطوير الأداء.

ويغادر وفد المنتخب الوطني غدا الاثنين سويسرا متوجها إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأميركية لخوض المعسكر التدريبي الذي يمتد حتى 10 من الشهر ذاته، ويتخلله المباراة الودية الأخيرة للنشامى أمام منتخب كولومبيا، مساء الأحد 7 حزيران على ملعب "سنابدراغون".

ويستقر منتخب النشامى في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

قبل كأس العالم 2026.. دعوة يامال تعيده للمونديال
