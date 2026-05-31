صناعة الأردن تطلق منصة بيانات تفاعلية لدعم الاستثمار والتصدير

خبرني - أطلقت غرفة صناعة الأردن منصة بيانات صناعية تفاعلية متكاملة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني الرسمي، في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة المعلومات الاقتصادية والصناعية في المملكة، بما يوفر قاعدة معرفية متقدمة تدعم الصناعيين والمستثمرين وصنّاع القرار ببيانات دقيقة ومحدثة تساعد في التخطيط واتخاذ القرار بكفاءة أعلى.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تعد المنصة من أكثر قواعد البيانات الصناعية شمولًا وتخصصًا على المستوى الوطني، حيث تجمع في مكان واحد بيانات ومؤشرات اقتصادية وصناعية كانت متفرقة بين العديد من المصادر، وتوفرها بصورة تفاعلية تسهّل الوصول إليها وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية والصناعية.

وتوفر المنصة قاعدة بيانات متكاملة للقطاع الصناعي الأردني، تتضمن سلاسل زمنية ومؤشرات تفصيلية موزعة حسب القطاعات الصناعية العشرة، وتشمل بيانات التجارة الخارجية، والناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ونتائج المسح الصناعي، وبيانات العمالة، والتسهيلات الائتمانية، إضافة إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والصناعية ذات العلاقة.

وتتيح المنصة أدوات تفاعلية متقدمة لتحليل البيانات ومقارنتها حسب الدول والأسواق والقطاعات، بما يمكّن المستخدمين من متابعة اتجاهات التجارة الخارجية بين الأردن ومختلف دول العالم، وتحليل تطورات الأسواق، وتحديد الفرص التصديرية والاستثمارية بصورة أكثر دقة وفاعلية.

وأكدت الغرفة أن المنصة تمثل خطوة نوعية في تطوير البنية المعلوماتية للقطاع الصناعي، حيث تتميز بتنوع وشمول البيانات المتاحة، وسهولة استخدامها، وإمكانية الوصول السريع إلى المعلومات وتحليلها من خلال واجهة تفاعلية مبسطة.

وبينت صناعة الأردن أن تنظيم البيانات تم وفق القطاعات الصناعية العشرة، بما يتيح للصناعيين والمستثمرين والباحثين الوصول إلى مؤشرات متخصصة لكل قطاع وإجراء التحليلات والمقارنات بصورة أكثر دقة وفاعلية.

وأوضحت الغرفة أن المنصة تمت مواءمتها مع التصنيفات والمعايير الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها تصنيف الأنشطة الاقتصادية الدولي (ISIC) وتصنيف النظام المنسق (HS Code)، بما يعزز دقة البيانات وقابليتها للمقارنة والتحليل على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم إعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية بصورة أكثر احترافية.

وأشارت الغرفة إلى أن المنصة تشكل مرجعًا معلوماتيًا متكاملًا يخدم الصناعيين والمستثمرين والباحثين والجهات الحكومية، كما أنها متاحة لجميع المستخدمين عبر تطبيق غرفة صناعة الأردن وموقعها الإلكتروني، بما يعزز سهولة الوصول إلى البيانات الاقتصادية والصناعية ويرفع من كفاءة التحليل الاقتصادي وصنع القرار.

وأكدت الغرفة أن إطلاق المنصة يأتي ضمن رؤيتها لبناء منظومة بيانات صناعية متقدمة تعزز تنافسية الصناعة الوطنية، وتدعم إعداد السياسات الاقتصادية المبنية على البيانات، وتسهم في توفير مرجع وطني موثوق للمعلومات الصناعية والاقتصادية.

وبيّنت صناعة الأردن أن المنصة ستخضع لعمليات تحديث وتطوير مستمرة، تشمل إضافة مؤشرات جديدة وتطوير أدوات العرض والتحليل التفاعلي وربط المزيد من قواعد البيانات الاقتصادية والصناعية، بما يعزز دورها كمنصة وطنية داعمة للتنمية الصناعية وصناعة القرار الاقتصادي في المملكة.