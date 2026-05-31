عباس النوري يفجر مفاجأة عن (ابنة سرية) تلاحقه قضائياً

  • 31 أيار 2026
  • 21:59
خبرني - استعاد الفنان السوري عباس النوري ذكرى موقف صادم ومفاجئ تعرض له في حياته الخاصة، فقد تلقى مكالمة هاتفية من أحد المحامين يخبره بأن هناك فتاة أقامت ضده دعوى قضائية تزعم فيها نسبها إليه وتدعي أنها ابنته.

 وتطرق النوري، في تصريحاته لبرنامج بودكاست "مساحة خاصة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، إلى تفاصيل تلك الحادثة، مبيناً رد الفعل الغريب والمفاجئ الذي صدر من زوجته فور علمها بالخبر.

وأوضح أنه كان يجلس برفقة الزوجة في المنزل حينما رن هاتفه وكان المتصل محامياً، طلب من الفنان أن يتحدث معه على انفراد بعيداً عن أي شخص لمناقشة مسألة شخصية وحساسة للغاية، رافضاً الكشف عنها في البداية عبر الهاتف.

 ومع إصرار نجم الدراما السورية البارز الفنان السوري على معرفة السبب وراء هذا الاتصال، أبلغه المحامي بأن هناك شابة تقدمت بدعوى نسب للمحكمة تدعي فيها أنه والدها الحقيقي.

وأشار النوري إلى أن هذا النبأ نزل عليه كالصاعقة وأثار دهشته الكبيرة، ما جعله ينهي المكالمة السريعة مع المحامي على أن يتابع معه تفاصيل القضية في وقت لاحق، وعندها توجهت إليه زوجته بالسؤال عما دار في تلك المكالمة الغامضة.

ونصحته الزوجة بعدم التوجه إلى أروقة المحاكم أو الدخول في صراعات قضائية قد تفتح الباب للقيل والقال وتشويه السمعة، كما عرضت عليه بكل هدوء أن يأتي بالفتاة إلى منزلهما لتعيش معهما ويقوما بتربيتها معاً إن ثبتت صحة كلامها.

وفي ختام حديثه، شدد عباس النوري على أنه طمأن زوجته وأكد لها أن هذه القضية "مفبركة" بالكامل ولا تمت للواقع بصلة، وليست مبنية على أي أدلة حقيقية، بل هي مجرد ادعاءات كاذبة وشائعات مغرضة. 

كما لفت إلى أنه يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بأي ابنة له، حتى وإن كانت خارج إطار الزواج، إذا كان الأمر صحيحاً وواقعياً، لكنه في هذه الحالة تحديداً كان على ثقة ويقين تاميْن بأن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وفق قوله. 

