الاحد: 31 أيار 2026
الاردن .. تحذير من شراء تذاكر حفل ماجد المهندس من شبكات التواصل الاجتماعي

  • 31 أيار 2026
  • 21:51
خبرني - تُهيب سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالمواطنين والزوار الكرام عدم شراء أو حجز أي تذاكر تتعلق بحفل الفنان ماجد المهندس أو أي فعالية أخرى يُعلن عن إقامتها في منطقة البترا دون الرجوع إلى القنوات الرسمية المعتمدة.

وتؤكد السلطة أن الإعلان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة حفل للفنان ماجد المهندس في البترا بتاريخ 12 حزيران 2026 غير صحيح، ولم يتم منح أي موافقات أو تصاريح لإقامة هذا الحفل داخل إقليم البترا.

وتدعو السلطة الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم التعامل مع أي جهات تروّج أو تبيع تذاكر لفعاليات غير معتمدة، تجنبًا للتعرض لأي عمليات تضليل أو خسائر مالية.

كما تحتفظ السلطة بحقها القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تقوم بالإعلان أو الترويج لفعاليات غير مرخصة داخل إقليم البترا.

