الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر.. حل مسألة رياضية عمرها 80 عاما

خبرني - حلّ نموذج ذكاء اصطناعي مسألة رياضية عمرها 80 عاما، في إنجاز يعتبر علامة فارقة في قدرات الذكاء الاصطناعي الرياضية.

تطرح مسألة المسافة بين نقطتين في مستوى ثنائي الأبعاد، التي طرحها عالم الرياضيات المجري بول إردوش لأول مرة عام 1946، سؤالا يبدو بسيطا: ما هو الحد الأقصى لعدد أزواج النقاط التي تفصل بينها وحدة واحدة على مستوى ثنائي الأبعاد؟ زعم إردوش أن هذا العدد سيزداد بوتيرة أسرع قليلا من عدد النقاط.

وكان أدق حدٍ بشري أعلى لهذه المسألة قد وُضع عام 1984. لكن OpenAI أعلنت في منشور على مدونتها أن نموذج ذكاء اصطناعي داخلي قد حل المسألة، حيث وجد مجموعة من الترتيبات التي تجاوزت الحد الذي وضعه إردوش.

ربما الأهم من ذلك، ادعى مختبر الذكاء الاصطناعي أن نموذج الاستدلال العام الذي استخدمه لم يُدرب خصيصا لهذه المسألة، ولا حتى في الرياضيات على الإطلاق، وفقا لموقع Live Science المتخصص في أخبار العلوم والتكنولوجيا.

وكتب ممثلو الشركة في المنشور: "يمثل هذا البرهان علامة فارقة مهمة لمجتمعي الرياضيات والذكاء الاصطناعي. فهو يُمثل المرة الأولى التي يتم فيها حل مسألة مفتوحة بارزة، محورية في أحد فروع الرياضيات، بشكل مستقل بواسطة الذكاء الاصطناعي".

وذكر علماء OpenAI أن نموذجهم استخدم منهجا جديدا تماما لاستبدال نظرية عاملة تُستخدم عادة في مسألة المسافة بين الوحدات في المستوى.

وأضاف ممثلو OpenAI في المنشور: "كانت هذه الأفكار معروفة جيدا لدى علماء نظرية الأعداد الجبرية، ولكن كان من المفاجئ للغاية أن يكون لهذه المفاهيم آثار على المسائل الهندسية".

أعلنت شركة OpenAI أن هذه النتيجة تُعدّ الأولى من نوعها التي يحلّ فيها الذكاء الاصطناعي مشكلة مفتوحة في مجال ما بشكل مستقل.

ومع ذلك، ونظرا لموجة الانتقادات الشعبية التي طالت الادعاءات السابقة بأن هذه التقنية ستحل محل البشر، أشارت الشركة أيضا إلى أن الهدف من هذه التقنية هو تحسين عمل علماء الرياضيات، لا استبدالهم. وقد طُلب من علماء رياضيات خارجيين مراجعة النتائج وتأكيدها، وقاموا بكتابة ورقة بحثية مُصاحبة لشرح السياق الذي توصّل فيه الذكاء الاصطناعي إلى استنتاجه.

وكتب عالم الرياضيات بجامعة مانشستر والمسؤول عن موقع مسائل إردوش، توماس بلوم، في الورقة البحثية المُصاحبة: "على الرغم من أن البرهان الأصلي الذي أنتجه الذكاء الاصطناعي كان صحيحا تماما، إلا أنه قد تم تحسينه بشكل كبير بفضل الباحثين البشريين في OpenAI والعديد من علماء الرياضيات الآخرين المشاركين في هذه الورقة البحثية. ولا يزال للإنسان دور حيوي في مناقشة هذا البرهان وفهمه وتحسينه، واستكشاف تبعاته".

مع ذلك، كانت ردود فعل علماء الرياضيات على النتيجة إيجابية للغاية. حيث كتب أستاذ الرياضيات بجامعة كامبريدج، تيم جاورز، في ورقة بحثية مصاحبة: "لا شك أن حل مسألة المسافة الوحدوية يعد إنجازا بارزا في مجال الرياضيات القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ فلو أن إنسانا هو من كتب البحث وقدمه إلى مجلة "حوليات الرياضيات" وطلب مني إبداء رأي سريع، لكنت أوصيت بقبوله دون أي تردد. لم يقترب أي برهان سابق مُولد بواسطة الذكاء الاصطناعي من هذا المستوى".

وأشار منشور مدونة OpenAI إلى أن النتيجة تتجاوز مسألة المسافة الوحدوية المستوية، إذ تُعد بمثابة برهان على المفهوم يُبين إمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع في "البحوث الرائدة".

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيتحقق. ففي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ادّعى ممثلو OpenAI، بمن فيهم المدير كيفن ويل والمسؤول التنفيذي سيباستيان بوبكيك، أن GPT-5 قد حلّ 10 مسائل رياضية لم يسبق أن حددها إردوش، وأحرز تقدما في 11 مسألة أخرى.

تراجع بوبكيك عن هذا التصريح وحذف منشوره الأولي بعد أن أشار الخبراء، بمن فيهم بلوم، إلى أن المشاكل قد تم حلها بالفعل من قبل علماء الرياضيات.