خبرني - تدرس السفارة الأمريكية في إسرائيل إمكانية قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيارة إسرائيل خلال شهر سبتمبر القادم.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه في إطار الاستعدادات الأولية للزيارة المحتملة، يجري بحث إمكانية تقليص فعاليات عيد الاستقلال الأمريكي في 4 يوليو، وتنظيم احتفالات أوسع بالتزامن مع الزيارة.

وإذا تمت الزيارة بالفعل، فمن المتوقع أن يتسلم الرئيس الأمريكي خلال الزيارة جائزة "إسرائيل"، التي أعلن سابقاً عن منحها لترامب.

وقال مسؤولون إسرائيليون مطلعون على الموضوع إن الزيارة إلى المنطقة ليست مطروحة ما دامت الحرب مع إيران مستمرة. ومع ذلك، إذا تم التوصل إلى تفاهمات أو اتفاق يؤدي إلى تهدئة الأوضاع، فقد تصبح الزيارة ممكنة عملياً.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الزيارة المحتملة تحمل أبعاداً سياسية. فإذا وصل ترامب إلى إسرائيل خلال فترة الانتخابات، فقد يمنح ذلك دفعة سياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يحرص على إبراز علاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي.

وفي المقابل، يقدّر مسؤولون سياسيون أن هناك من يعمل خلف الكواليس لمنع خطوة كهذه بسبب تأثيرها المحتمل على الحملة الانتخابية.

وكان أول تلميح إلى احتمال زيارة كهذه قد صدر عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي سُئل خلال مؤتمر في جامعة تل أبيب في شهر أيار/ مايو عما إذا كان ترامب سيزور إسرائيل، فأجاب بأنه "يأمل ذلك". وأضاف: "لو كان ترامب مرشحاً في إسرائيل لحصل على 95% من الأصوات. لم يكن هناك رئيس أمريكي قريب من إسرائيل بهذا القدر".

وأشارت الصحيفة إلى رفض السفارة الأمريكية في إسرائيل التعليق على الخبر.