دليل أسعار باقة فيسبوك بلس الجديدة وفئات حزم ميتا وان الاحترافية

خبرني - أعلنت شركة ميتا الأمريكية إطلاق خطط اشتراك مدفوعة عالمياً تشمل إنستغرام وواتساب وفيسبوك بلس وحزم ميتا وان المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في تحول استراتيجي يعد الأبرز في تاريخ شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنت مجموعة ميتا الأميركية العملاقة عن إطلاق خطط اشتراك مدفوعة على نطاق عالمي لمستمعي ومستخدمي تطبيقاتها الرئيسية.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة في إطار مساعي الشركة المستمرة لتنويع مصادر إيراداتها وتقليص اعتمادها شبه الكلي على الإعلانات الرقمية التقليدية.

ويتزامن هذا الإطلاق مع مواجهة المنصة لمرحلة تشبع السوق العالمي بعد اقتراب قاعدتها الجماهيرية من حاجز أربعة مليارات مستخدم نشط شهرياً.

وتراهن المجموعة من خلال هذه الحزم المحدثة على تسييل خدمات الحوسبة المتطورة وتغطية النفقات الضخمة التي وجهتها لتطوير مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي السطور التالية نستعرض معكم دليلاً شاملاً يوضح تفاصيل هذه الميزات والأسعار المعتمدة للخطط الجديدة وكيفية تأثيرها على تجربة المستخدمين.

تفاصيل باقة إنستغرام بلس المدفوعة

تستهدف هذه الخطة المحدثة فئة المستخدمين الشغوفين بالحصول على تحليلات عميقة حول تفاعل الحسابات الشخصية وأدوات التعبير الاجتماعي المتطورة مقابل تبلغ 3.99 دولار شهرياً.

وتمنح الحزمة للمشتركين ميزة فريدة تتيح رصد إجمالي عدد مرات إعادة مشاهدة القصص اليومية وتمديد فترة ظهور القصة لتبق ثابتة لأكثر من 24 ساعة كاملة، كما تشتمل المزايا على إمكانية معاينة قصص الآخرين بشكل خفي تماماً دون الظهور في قوائم المشاهدين مع خاصية النشر المباشر على الصفحة الشخصية وقسم أبرز القصص دون الحاجة للمرور بخلاصات المتابعين.

سعر باقة فيسبوك بلس الجديدة

طرحت المنصة باقة مخصصة لشبكة فيسبوك بقيمة سعرية تبلغ 3.99 دولار في الشهر لتوفير ميزات تخصيص وتعبير اجتماعي مماثلة لتلك المتاحة في تطبيق إنستغرام.

وتركز هذه الخطة بشكل أساسي على تعزيز أدوات التعبير الاجتماعي ومنح المشتركين في فيسبوك بلس خيارات متقدمة لتخصيص حساباتهم الشخصية والتفاعل بمرونة أعلى، مع بقاء التطبيق الأساسي مجانياً بالكامل للمستخدمين التقليديين دون أن تحل هذه الباقة محل خدمة التوثيق الحالية.

تفاصيل باقة واتساب بلس الرسمية

جاءت النسخة المدفوعة من تطبيق المراسلة الفوري الأشهر عالمياً بقيمة شهرية تبلغ 2.99 دولار لتركز بالكامل على تقديم تجربة تراسل بصرية فريدة ومرنة تناسب الاستخدام اليومي المكثف.

وتتيح هذه الباقة للمشتركين إمكانية تغيير الألوان الافتراضية للتطبيق عبر تفعيل سمات بصرية خاصة وحصرية مع توفير نغمات رنين فريدة للمحادثات المهمة.

أسعار باقات ذكاء اصطناعي ميتا وان

تتولى هذه المظلة الموحدة إدارة خطط الحوسبة الفائقة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مستويين سعريين يستهدفان مستخدمي المهام المعقدة.

وتوفر خطة ميتا وان بلس البالغة 7.99 دولار شهرياً قدرات معالجة متقدمة لإنتاج وتوليد الصور ومقاطع الفيديو المطولة بدقة عالية.

وفي المقابل تمنح خطة ميتا وان بريميوم البالغة 19.99 دولار إمكانية تشغيل وضع التفكير العميق لحل المسائل البرمجية والتحليلات الشديدة التعقيد مع بدء الاختبارات الرسمية في سنغافورة وغواتيمالا وبوليفيا.

تفاصيل خطط المحترفين ميتا وان

خصصت المجموعة حزمة مستقلة لدعم بيئات الأعمال والشركات الناشئة انطلقت تجريبياً في أسواق إقليمية محددة تشمل المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وتايلاند، وتنقسم هذه الحزمة إلى مستويين:

باقة ميتا وان إسنشال (14.99 دولار شهرياً): توفر شارة التوثيق الرسمية، حماية الحسابات من انتحال الشخصية، وصفحة روابط محسنة.

باقة ميتا وان أدفانسد (49.99 دولار شهرياً): تمنح أولوية الظهور في نتائج البحث العامة والخلاصات، أنظمة برمجية متطورة لرصد وإدارة الملكية الفكرية للمحتوى، وأدوات آلية لإرسال دعوات المتابعة.



هل تتوفر باقات الذكاء الاصطناعي الجديدة في الدول العربية حالياً؟

تبدأ اختبارات باقات الذكاء الاصطناعي الشهر المقبل في سنغافورة وغواتيمالا وبوليفيا، بينما تنطلق الباقات الاحترافية والتجارية أولاً في أسواق عدة من بينها السعودية والمغرب.

هل تجبر ميتا المستخدمين على دفع اشتراكات شهرية لاستخدام فيسبوك؟

لا، أكدت الشركة بشكل قاطع أن جميع التطبيقات والخدمات الأساسية ستظل مجانية بالكامل للمستخدمين التقليديين، وأن باقات بلس وميتا وان تعد خيارات إضافية وحصرية فقط.