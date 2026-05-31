السيسي: اتصالات مصرية مكثفة لتحقيق اتفاق يمنع عودة حرب أمريكا وإيران

خبرني - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تجري اتصالات مكثفة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق شامل بين أمريكا وإيران لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ويحول دون عودة الحرب.

وجاءت تصريحات السيسي، خلال اتصال مع نظره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بحثا خلاله المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي أشاد بالتقارب الكبير في المواقف بين مصر وفرنسا إزاء العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، منوها بالدعم الفرنسي لجهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وللأزمة في لبنان، حيث استعرض جهود مصر ورؤيتها في هذا الإطار.

وأشار السيسي إلى "الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لإنجاح مساعي التوصل لاتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يحول دون عودة التصعيد ويقود إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الخليج العربية الشقيقة".

وشدد الرئيس المصري على أن محددات موقف مصر في هذا الإطار تستند إلى مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

كما تناول الاتصال "سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث جدد السيسي التأكيد على اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين وبالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات".

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي -وفق بيان الرئاسة المصرية- عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر والرئيس السيسي شخصيا لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مستعرضا من جهته الجهود التي تقوم بها فرنسا لتحقيق السلام المستدام وتجنب انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى الفوضى.

وشدد ماكرون على "ضرورة فتح مضيق هرمز ورفع أي قيود على عملية المرور به"، وهو ما ثمنه الرئيس المصري، حيث توافق الزعيمان في ختام اتصالهما على الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وفق بيان الرئاسة المصرية.