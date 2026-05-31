تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة..سيول وأمطار غزيرة تشهدها تونس

خبرني - تشهد تونس تقلبات جوية وأمطار غزيرة وسحب رعدية في محافظات الشمال والوسط فيما تشهد بقية المحافظات مع درجات حرارة قصوى تتراوح عامة بين 27 و37 درجة مئوية.

أدت هذه الأمطار إلى ارتفاع منسوب الأودية وتراكم مياه أغرقت شوارع وخلفت سيولا ألحقت أضرارا بالحقول.

وأصدر المعهد الوطني للرصد الجوي الأحد تحذيرات بشأن ظهور خلايا رعدية نشطة مصحوبة بأمطار غزيرة وسقوط البرد.

وشملت التقلبات بشكل خاص محافظات الوسط والمناطق الغربية، ومن أبرزها القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان، وزغوان وقفصة.

وقال عامر بحبة الخبير في الطقس والمناخ إن حالة الطقس تشهد حالة عدم استقرار الأحد في عدة محافظات في الوسط والجنوب والشمال

وشهدت منطقة الشراردة من محافظة القيروان تهاطل كميات هامة من الأمطار في فترة وجيزة، وذلك بالتزامن مع هبوب رياح قوية وتساقط البرد .

وقد تسببت هذه التقلبات الجوية في أضرار متفاوتة بعدد من أشجار الزيتون ومحاصيل القرعيات، وفق ما أفاد به عدد من الفلاحين بالمنطقة.