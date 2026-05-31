قبل كأس العالم 2026.. دعوة يامال تعيده للمونديال

خبرني - تحدث الدولي الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، عن إصابته المقلقة قبل كأس العالم 2026.

ويواصل لامين يامال برنامجه التأهيلي، حيث يخوض المرحلة الأخيرة للتعافي من إصابته استعدادا لخوض أول كأس عالم له.

وفي مقابلة مع موقع المنتخب الإسباني مساء الأحد، اعترف لامين بأنه كان يخشى عدم التمكن من المشاركة في المونديال بسبب تلك الإصابة.

وقال لامين يامال: "لقد حان الوقت أخيرًا، منذ نهاية بطولة أوروبا ونحن ننتظر هذا اليوم، نصل كأبطال أوروبا، ونسعى لتحقيق كل شيء".

وعن إصابته أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، كشف لامين: "أتذكر جيدًا اللحظات التي أُصبت فيها، كنت أدعو في سري أن تكون مجرد إصابة بسيطة، لم أكن أعاني من إصابة في أوتار الركبة، كنت أخشى أن تكون الإصابة خطيرة أو أن أتعرض لانتكاسة وأغيب عن كأس العالم".

وبعد تأكيد مشاركته في كأس العالم، أوضح لامين: "أشعر الآن وكأنني لم ألعب طوال الموسم، وأتطلع بشوقٍ كبيرٍ لخوض أول مباراة لي".

وواصل: "كأنني ألعب كرة القدم منذ 10 سنوات، بينما لم يمضِ سوى ثلاث أو أربع سنواتٍ منذ أن كنت ألعب مع أصدقائي في المركز الرياضي، ولا شك أن عيش هذه التجربة يعتبر أمرا مذهلا بالنسبة لطفل صغير".

وأنهى قائلا: "تخيلت نفسي ألف مرة وأنا أرفع كأس العالم، إنه أعظم ما في كرة القدم، سر نجاحي أن طموحي عالٍ جدًا، وأسعى دائمًا للوصول إلى أعلى المستويات، لو كان الأمر يتعلق بلاعبٍ آخر، لما كان الأمر نفسه، أعتبره تحديًا، وأُثبت جدارتي به".