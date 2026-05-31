«البيت عندي غرق».. فيفي عبده تتعرض لكسر في القدم

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن تعرضها لإصابة بكسر في القدم، بعد حادث سقوط داخل منزلها، حيث أوضحت تفاصيل ما حدث عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، في رسالة طمأنت فيها جمهورها على حالتها الصحية.

وقالت فيفي عبده في منشورها: «الحمد لله على كل شيء، البيت عندي غرق وأنا اتزحلقت ورجلي اتكسرت، ربنا يعوضني خير ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين يا رب العالمين».

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المنشور، مقدمين لها رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل، في ظل انتشار الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وفي سياق منفصل، كان آخر ظهور للفنانة فيفي عبده خلال العرض الخاص لفيلم «7 Dogs»، بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، حيث لفتت الأنظار بتعليقها على مشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي في العمل، قائلة: «معرفش مين مونيكا بلوكشي دي، مجابونيش أنا ليه؟ كان لازم يجيبوني أنا».