مزودة بصواعق قلبية.. طائرات درون لحماية جماهير كأس العالم 2026

خبرني - استعدادا لكأس العالم 2026، بات مقررا أن تشهد ملاعب البطولة استخدام طائرات مسيرة "درون" لحماية الجماهير.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستُجهز ملاعب كأس العالم بطائرات "درون" طبية لضمان استجابة سريعة للطوارئ الطبية في المدرجات.

وستكون الأجهزة المجهزة بمعدات مثل أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي وحقن الإيبينفرين ومجموعات الإسعافات الأولية جاهزة للاستخدام في الملاعب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كجزء من محاولة لضمان سلامة المشجعين.

ستحمل الطائرات من دون طيار، التي يمكنها الهبوط في مواقع محددة في الملاعب، أجهزة اتصال لاسلكية حتى يتمكن الأشخاص القريبون من الشخص المصاب من التواصل مع مسعفين مدربين تدريباً خاصاً في حالة الطوارئ.



يذكر أن إيقاف المباريات في منتصفها - بسبب حالات الطوارئ الطبية في المدرجات - أصبح أمراً شائعاً في الآونة الأخيرة.



ويسعى المنظمون لأن تُسهم الطائرات المسيّرة في ضمان تقديم المساعدة بأسرع وقت ممكن، مع أثر ثانوي يتمثل في الحد من الاضطرابات.