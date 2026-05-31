*
الاحد: 31 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • نبيه بري: أضمن وقفا فوريا بإطلاق النار من المقاومة ولكن من يُلزم إسرائيل بالكف عن عدوانها

نبيه بري: أضمن وقفا فوريا بإطلاق النار من المقاومة ولكن من يُلزم إسرائيل بالكف عن عدوانها

  • 31 أيار 2026
  • 20:14
نبيه بري أضمن وقفا فوريا بإطلاق النار من المقاومة ولكن من يُلزم إسرائيل بالكف عن عدوانها

خبرني - أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا بوقف إطلاق النار من قبل المقاومة في حال التوصل إلى صيغة واضحة لوقف العمليات العسكرية.

وقال بري في حديث لقناة "NBN": "أضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة لكن السؤال من يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل في لبنان؟".

ويأتي موقف بري في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، واستمرار الغارات والقصف على عدد من القرى والبلدات، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد.

وتعكس تصريحات بري استعداد الجانب اللبناني للالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، مقابل التشديد على ضرورة توفير ضمانات واضحة تلزم إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وإنهاء اعتداءاتها وانسحابها من المناطق التي تحتلها.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ايران: قواتنا المسلحة لا تزال على أهبة الاستعداد
ايران: قواتنا المسلحة لا تزال على أهبة الاستعداد
  • 2026-05-31 20:18
مصر تجهز لمشروع عملاق بعشرات المليارات
مصر تجهز لمشروع عملاق بعشرات المليارات
  • 2026-05-31 19:58
ترمب يعلن تعيين توم باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق
ترمب يعلن تعيين توم باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق
  • 2026-05-31 19:47
ترمب يعلق على نتائج فحصه الطبي والإدراكي
ترمب يعلق على نتائج فحصه الطبي والإدراكي
  • 2026-05-31 19:35
بيان مصري شديد اللهجة ضد إسرائيل
بيان مصري شديد اللهجة ضد إسرائيل
  • 2026-05-31 19:21
سورية.. الجيش الإسرائيلي يصيب شابا بالرصاص المباشر في درعا
سورية.. الجيش الإسرائيلي يصيب شابا بالرصاص المباشر في درعا
  • 2026-05-31 18:14