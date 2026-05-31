رفع قرابة 650 طنا من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى في جرش

خبرني - بلغ إجمالي ما تم رفعه من النفايات من قبل البلديات ومجلس الخدمات المشتركة خلال عطلة عيد الأضحى نحو 650 طنًا في مختلف مناطق محافظة جرش.

وقال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى علي شوقة، لـقناة "المملكة" الأحد، إن البلدية رفعت قرابة 150 طنا من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى، مبينا أن كوادر البلدية عملت على مدار الساعة لضمان عدم تراكم النفايات.

وأضاف شوقة، أن البلدية أزالت جميع مواقع بيع الأضاحي، ونفذت أعمال رش وتعقيم لمواقع بيع وذبح الأضاحي، موضحا أنها أزالت قرابة 27 بسطة من داخل مدينة جرش.

من جانبه قال المدير التنفيذي لبلدية المعراض مروان عياصرة إن البلدية رفعت قرابة 200 طن من النفايات داخل لواء المعراض خلال فترة العيد، موضحًا أن اللواء يضم مناطق حرجية واسعة، حيث نُفذت حملات لإزالة مخلفات الإلقاء العشوائي للنفايات.

وأشار العياصرة إلى أن البلدية أزالت جميع مواقع بيع وذبح الأضاحي، ونفذت أعمال رش وتعقيم لكل المواقع، كما عملت آليات البلدية على تنظيف المواقع وإعادة فرشها بالتراب للحد من انتشار القوارض والحشرات.

بدوره أوضح رئيس لجنة بلدية برما زيد الهباهبة أن البلدية رفعت قرابة 90 طنا من النفايات من مختلف المناطق التابعة لها، إضافة إلى محيط سد الملك طلال وأجزاء من غابات دبين، مبينًا أن البلدية أزالت مواقع ذبح الأضاحي ونفذت أعمال رش وتعقيم لها.

كما رفعت بلدية باب عمان قرابة 55 طنًا من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى، وفق رئيس لجنة البلدية معاذ جرن، الذي أشار إلى تنفيذ أعمال رش وتعقيم لمواقع ذبح الأضاحي.

من جهته قال رئيس لجنة بلدية النسيم قاسم المصري إن البلدية رفعت قرابة 151 طنًا من النفايات، إضافة إلى تنفيذ حملة رش وتعقيم للحد من انتشار القوارض والحشرات.

وبين رئيس مجلس الخدمات المشتركة محمد أبو السمن أن كوادر المجلس رفعت قرابة 4 أطنان من النفايات من مداخل محافظة جرش، من خلال حملات استهدفت جمع النفايات الناتجة عن الإلقاء العشوائي.