رسميًا.. منتصر حبيب يطلق “يا أم المحرمة” بإيقاع حماسي جديد يشعل أجواء العيد

خبرني - أطلق الفنان منتصر حبيب اليوم أحدث أعماله الغنائية، حيث أعاد تقديم أغنية “يا أم المحرمة” بتوزيع موسيقي جديد وإيقاع حماسي يناسب أجواء الحفلات والأعراس بالتزامن مع موسم عيد الأضحى.

وكان الفنان قد أثار فضول الجمهور خلال الأيام الماضية بعد نشر تمهيد قصير من العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول منذ لحظة طرحه الرسمي إلى حديث المتابعين الذين تداولوا المقاطع بشكل واسع وأشادوا بالطاقة العالية والأسلوب المختلف الذي ظهرت به الأغنية.

النسخة الجديدة جاءت بروح شعبية عصرية وتوزيع سريع الإيقاع، وسط توقعات بأن تحقق انتشارًا واسعًا خلال الأيام المقبلة وتتصدر أجواء السهرات والأعراس في العيد.

وحمل العمل بصمة فنية مميزة من خلال التوزيع والمكس والماستر للموزع خالد العلي، فيما تم تسجيل الأغنية داخل استوديو المايسترو، بينما تولّى تنفيذ الفيديو آرت مهدي الخليل.

كما وجّه الفنان منتصر حبيب شكرًا خاصًا للفنان ينال مصري تقديرًا لمساهمته ودعمه في إنجاز هذا العمل، مؤكدًا أن التعاون بينهما أضاف لمسة مميزة للأغنية.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الإصدار الجديد، معتبرين أن الفنان نجح في إعادة تقديم الأغنية بأسلوب متجدد وحماسي، ما يجعلها واحدة من أبرز أغاني الموسم وأكثرها تداولًا على السوشال ميديا ومنصات الأغاني