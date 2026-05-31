مصر تجهز لمشروع عملاق بعشرات المليارات

خبرني - تستعد وزارة النقل المصرية لتنفيذ المرحلة الخامسة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، في مشروع عملاق يهدف إلى ربط شبكة المترو مباشرة بمطار القاهرة الدولي.

وتشمل المرحلة الجديدة إنشاء 7 محطات جديدة تمتد على طول 9.2 كيلومتر، بدءا من محطة هليوبوليس بمصر الجديدة وحتى مطار القاهرة الدولي، باستثمارات متوقعة لهذه المرحلة نحو نصف مليار دولار.

ووفقا للهيئة القومية للأنفاق فإن هذه المرحلة المعروفة أيضا بـ"وصلة المطار" أو 4C ستحقق ربطا مباشرا وسريعا بين قلب القاهرة ومطارها الدولي، مما يسهل على المسافرين والعاملين بالمطار والمناطق السكنية المحيطة، ويقلل زمن الرحلة بشكل كبير.

ويعد الخط الثالث أحد أهم محاور شبكة مترو القاهرة الكبرى، حيث يمتد من الشرق إلى الغرب، ويربط مناطق حيوية مثل العتبة، ناصر، الكيت كات، جامعة القاهرة، وهليوبوليس.

وتأتي هذه المرحلة ضمن خطة طموحة للدولة المصرية لتطوير منظومة النقل العام، خاصة مع التوسع العمراني الكبير في القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يتقدم تحالف فرنسي-مصري لتنفيذ المشروع، بعد توقيع مذكرة تفاهم سابقة لإعداد التصميمات وتقديم العروض الفنية والمالية.

ويأتي هذا المشروع كجزء من سلسلة استثمارات ضخمة في قطاع النقل المصري، الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة من خلال خطوط مترو جديدة في الخطين الرابع والسادس وشبكة قطار كهربائي ومونوريل.