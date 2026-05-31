مصر ... تحذير رسمي من أدوية قد تورطك عند تحليل المخدرات

خبرني - حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من تأثير بعض الأدوية الشائعة والمتداولة على نتائج اختبارات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أن بعض العقاقير المستخدمة بشكل يومي قد تتسبب في ظهور نتائج إيجابية خاطئة، سواء كانت تصرف بوصفة طبية أو متاحة دون وصفة.

وقالت الهيئة في بيان رسمي اليوم الأحد إن بعض الأدوية التي تصرف بوصفة طبية أو المتاحة دون وصفة قد تتداخل مع نتائج التحاليل المعملية الخاصة بالكشف عن المخدرات، نتيجة التشابه الكيميائي بين بعض المواد الدوائية والمركبات التي تستهدفها اختبارات التحليل.

أدوية البرد والسعال هذا وشمل التحذير عدداً من الأدوية شائعة الاستخدام، من بينها أدوية البرد والحساسية والسعال، خاصة التي تحتوي على مواد مثل "ديفينهيدرامين" و"ديكستروميثورفان" و"سودوإيفيدرين"، إضافة إلى بعض المسكنات ومضادات الالتهاب مثل "إيبوبروفين" و"نابروكسين".

كما نبهت الهيئة إلى أن بعض مضادات الاكتئاب مثل "سيرترالين" و"فينلافاكسين" وكذلك بعض المضادات الحيوية التابعة لعائلة "الكوينولونات" قد تتسبب أيضا في نتائج إيجابية خاطئة خلال اختبارات الكشف عن المخدرات. وأكدت أهمية مراجعة جميع الأدوية التي يتناولها الشخص مع الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل إجراء أي تحليل مخدرات، خاصة في الحالات المرتبطة بالتوظيف أو الفحوصات الدورية أو الإجراءات القانونية، وذلك لضمان تفسير النتائج بشكل دقيق وتجنب أي التباس قد يترتب عليه ضرر مهني أو قانوني.

أتى هذا التحذير في ظل الاعتماد المتزايد على اختبارات الكشف عن المخدرات في عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، ضمن خطط مكافحة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، حيث تعتمد بعض التحاليل الأولية على تقنيات قد تتأثر بتداخلات دوائية قبل اللجوء إلى التحاليل الرسمية الأكثر دقة.